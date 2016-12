Ciclone Mediterraneo: forte maltempo e rischio nubifragi al Sud e sulle Isole

Sul Mediterraneo Occidentale si è formato un nuovo intenso vortice di bassa pressione , un vero e proprio ciclone mediterraneo, che porterà deciso maltempo, con forti temporali e venti molto intensi , mercoledì sulle Isole Maggiori e coste del Basso Tirreno e poi, giovedì, anche sul resto del Sud. Nubifragio sulla Sicilia Orientale: ad Acireale in poche ore caduta la pioggia di due mesi autunnali . Nel frattempo il Centronord Italia rimarrà parzialmente protetto dall'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre che, prepotentemente allungato verso est a occupare il cuore del continente, lambirà anche la nostra Penisola: le regioni centrali e (soprattutto) settentrionali verranno quindi in generale risparmiate dalla pioggia, ma in compenso nelle grande pianure del Nord torneranno a formarsi un po' di nebbie . Venerdì il ciclone mediterraneo si allontanerà dalla Penisola e le condizioni di stabilità legate alla struttura anticiclonica si estenderanno a tutta l'Italia.

Previsioni per mercoledìAl mattino molte nubi al Sud e Isole, con temporali e rischio nubifragi su Sicilia, Sardegna e coste campane; un po' di nuvole anche su regioni centrali e Piemonte, mentre nel resto del Paese il cielo sarà in prevalenza sereno.

Nel pomeriggio bel tempo al Nord, Toscana, Umbria e Marche; nuvole invece sul resto d'Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite sul Medio Adriatico: rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su Sicilia e Sardegna; piogge in Campania e Calabria. In serata maltempo su Isole, Calabria e Campania, nella notte anche in Puglia e Basilicata. Ventoso al Centrosud e Isole per venti dai quadranti settentrionali. Temperature in sensibile calo nelle Isole.