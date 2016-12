Ciclone Mediterraneo al Sud Sicilia e Calabria, rischio nubifragi

16:56 - I forti contrasti termici generati dallo scontro tra l’aria fresca proveniente dal Nord e quella calda e umida sub-tropicale potranno contribuire a generare condizioni meteo localmente estreme. Già dal mattino di mercoledì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - le precipitazioni colpiranno Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre nella seconda parte della giornata i fenomeni tenderanno ad estendersi a Basilicata, Campania meridionale e centro-sud della Puglia.



Il tempo sarà molto perturbato in Sicilia e nel Sud della Calabria con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. Rischio di locali nubifragi più probabili sulla Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale, dove i fenomeni potrebbero essere persistenti durante la giornata. I rovesci e i temporali di forte intensità - con accumuli di pioggia localmente molti ingenti in 24 ore - saranno inoltre accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. In Sicilia nel pomeriggio si andrà incontro ad un graduale esaurimento dei fenomeni. Nel contempo i rovesci e i temporali si andranno ad intensificare nel nord della Calabria e nel sud della Puglia, dove potranno risultare particolarmente intensi in serata.



La Protezione Civile ha diramato l'Allerta Meteo di grado massimo su Sicilia e Calabria meridionale per elevata criticità per rischio idrogeologico



Attenzione al traffico marittimo e ai collegamenti con le isole: sui mari raffiche fino a 70km/h e onde alte fino a 5 metri a largo





Attenzione ai collegamenti con le isole di Lampedusa, Pantelleria, Eolie, Egadi: tra le aree interessate ci sono il basso Tirreno, il canale di Sicilia e lo Ionio dove i venti soffieranno con un’intensità localmente superiore a 50 km/h e raffiche fino a 70 km/h. Sia sul basso Tirreno che sullo Ionio al largo saranno possibili onde fino a 4-5 m di altezza.



Seguite le variazioni dell'Indice di Affidabilità (IdA) relativo alle previsioni di domani, che attualmente ha un valore pari a 85 (giallo), ma nelle prossime ore ci saranno maggiori dettagli anche in merito alla traiettoria della perturbazione e alla localizzazione dei fenomeni.