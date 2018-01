Chivasso, ospedali intasati e barelle in corsia

Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chivasso in tilt. A mostrare le immagini della situazione critica in cui la struttura versa in questo momento è "Striscia la notizia" che con una telecamera nascosta fa vedere come i numerosi ricoveri abbiano intasato i ridotti locali del pronto soccorso di Chivasso, tanto da costringere i sanitari a "dirottare" i malati in corsia con tanto di barelle.



La trasmissione di Canale 5 ha chiesto spiegazioni ai dirigenti del nosocomio che hanno assicurato che la situazione si risolverà a breve, visto che fortunatamente entro febbraio il pronto soccorso verrà presto trasferito in una nuova struttura.