Chieti, 13enne cade in un pozzo: salvato

Brutto incidente per un bambino di tredici anni in provincia di Chieti. Il ragazzino stava passeggiando con il padre, quando, all'improvviso, sotto gli occhi del genitore, è scomparso in un buco profondo, un pozzo di 15 metri. E' accaduto a Ripa Teatina (Chieti). Il tredicenne è passato sopra una lamiera non accorgendosi del pozzo sottostante.