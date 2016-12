Chiara Insidioso, le lettere al fidanzato geloso

Le lettere " Voglio solo te " scriveva Chiara all'ex fidanzato per rassicurarlo. E ancora: "A volte ti do modo di pensa' male, ma non è come credi, se avevo qualcosa da nascondere neanche il telefono ti davo e se ti dovevo prendere in giro non andavo contro tutti". Queste parole testimoniano la gelosia di Falcioni. Chiara cercava di giustificarsi ed era talmente innamorata che accettava anche le ripetute percosse dell'uomo.

La storiaAi tempi dell'aggressione Chiara era una 19enne molto innamorata di Maurizio, più grande di 12 anni, per il quale si era opposta al parere di tutti coloro che la mettevano in guardia da lui. La ragazza, infatti, era scappata di casa per andare a vivere con Falcioni, un uomo molto geloso, tanto che il 3 febbraio del 2013 la massacrò di botte riducendola in fin di vita. Dopo 11 mesi di coma Chiara non sarà mai più la stessa. L'aggressore, che in primo grado aveva avuto 20 anni di condanna, aveva visto poi ridursi la pena in appello a 16. I genitori di Chiara si chiedano come mai le lettere in questione siano uscite così tardi, considerando che forse potevano evitare i quattro anni in meno in carcere concessi a Falcioni.