Cesenatico, vigili in borghese per sospendere chi usa il telefono in auto

Chat, telefonate al volante, distrazioni che possono causare gravi incidenti alla guida. A Cesenatico, sulla riviera romagnola, iniziavano ad essere troppi, così i vigili urbani hanno deciso di trasformarsi in moderni "sceriffi". Vestiti con abiti civili, in motocicletta, affiancano le auto con i conducenti al telefono, li fermano e li multano.

A Cesenatico questa soluzione è arrivata dopo la pubblicazione dei dati sulle multe in città: su oltre 13 mila verbali, con relative sanzioni, effettuati dalla Polizia Municipale lo scorso anno, soltanto 10 erano riferiti all'uso del telefonino alla guida. Un numero irrisorio, lontano dalla realtà. L'amministrazione comunale ha quindi preso questa iniziativa, ben sapendo che, negli ultimi tempi, fra le cause più frequenti di incidenti c'è proprio l'utilizzo del telefono al volante.



Durante i rilievi di molti sinistri, le forze dell'ordine trovano spesso lo smartphone o l'Iphone del conducente sul pavimento dell'urto e anche la conversazione aperta o la schermata dei messaggi attiva col cursore in azione. Naturalmente nessuno ammette di essere stato al telefono pochi istanti prima dell'impatto, date le pesanti sanzioni che si rischiano.