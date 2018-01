Cerignola, il sindaco attacca i malavitosi su Facebook: "Siate maledetti"

Il sindaco di Cerignola (Foggia), Franco Metta, ha postato sulla pagina Facebook personale e di primo cittadino un video in cui attacca duramente la malavita locale che negli ultimi tempi ha compiuto numerose intimidazioni, soprattutto a scopo estorsivo. "Siate maledetti - ha tuonato -. Uscite di notte come gli scarafaggi e come i topi per colpire la povera gente che lavora".