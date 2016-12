Centrosud flagellato dalla pioggia: a Roma due uomini colpiti da un fulmine. Gravi i danni alle coltivazioni

Un morto, due feriti, danni al settore agricolo e tratte ferroviarie interrotte: è il bilancio del maltempo che ha colpito, in queste ore, il Centrosud. A Roma, un giovane di 29 anni e un uomo di 44 sono stati colpiti da un fulmine e risultano ricoverati, rispettivamente, all'ospedale San Camillo e al Sant'Eugenio.

Incerti gli spostamenti in treno, a causa della pioggia intensa sui binari, soprattutto tra le stazioni di Squinzano (Lecce) e San Pietro Vernotico (Brindisi). Protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando per ripristinare tutte le tratte. Non è stata risparmiata neanche la città di Bari: danni ad alcuni stand della Fiera del Levante, inaugurata poche ore prima dal premier Matteo Renzi.