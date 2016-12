Centronord, allerta meteo Protezione civile: temporali e grandinate

Temporali in arrivo sulle regioni del Centronord, per cui la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Previste precipitazioni diffuse, con forti temporali, su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, da lunedì sera. Ci saranno poi locali grandinate e forti raffiche di vento. Allerta arancione per rischio idraulico su Milano, per rischio idrogeologico sulle Prealpi occidentali.