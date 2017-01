Centro Italia, avvertita un'altra forte scossa: magnitudo 5.1

Un'altra forte scossa sismica, di magnitudo 5.1, è stata registrata in Italia centrale qualche minuto dopo le 14.30. L'epicentro è stato localizzato nell'Aquilano. La terra ha tremato in tutte le Marche, da nord a sud della regione, ma il terremoto è stato avvertito anche a Roma e in Abruzzo. Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario straordinario per la Ricostruzione Vasco Errani faranno il punto della situazione a Rieti alle 18.