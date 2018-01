Cella troppo piccola, sconto di pena per detenuto condannato per omicidio

Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha riconosciuto uno sconto di pena di 57 giorni a un nomade vicentino detenuto a Prato perché le celle in cui era stato collocato in precedenza erano troppo piccole. Le misure, secondo i giudici, non rispettavano gli standard Ue. Riconosciuto anche un risarcimento di 24 euro. L'uomo era stato condannato a 20 anni per l'uccisione, nel 2000, della fidanzata e della suocera e per il rapimento di una bimba.