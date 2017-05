Celentano: su Medjugorje una "piccola svista" da parte del Papa

"Ho sempre pensato - scrive il molleggiato in un post rivolto direttamente al Papa - che la grandezza di un uomo la si vede attraverso le sue gesta. E le sue di gesta, per come è lei e tutto quello che sta facendo, sono così grandi che, tranne qualche piccola 'svista', è impossibile non immaginare che le arrivino direttamente da Dio! per lo meno io ne sono piu' che convinto".



"Ma l'altro ieri - prosegue Celentano - lei, parlando di Medjugorje, ha detto: 'Non posso credere che la Madonna si metta a spedire messaggi tutti i giorni come fosse un'impiegata alle Poste'. E se invece fosse vero? Come io credo. Non pensa invece che (per chissà quali fini ora a noi sconosciuti) potrebbe essere una Sua Celestiale strategia l'aver scelto quei sei ragazzi e avere con loro degli incontri giornalieri e, di proposito, sempre alla stessa ora?... E se fosse questa la piccola 'svista' del Papa?".



Il cantante chiude quindi con un invito esplicito: "Sarebbe bellissimo se lei, anche di nascosto, incontrasse le veggenti. Forse a lei direbbero qualcosa di sorprendente che nessuno ancora sa e che solo lei potrebbe spiegarci".