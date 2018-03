Cede tombino telefonico ad Alessandria, gravi disagio al traffico

A causa di problemi per un tombino telefonico ad Alessandria si sono aperte crepe nell'asfalto e la sottostante struttura in ferro ha ceduto, riempiendosi d'acqua. Il cedimento ha creato disagi al traffico, poi andato regolarizzandosi. In attesa del sopralluogo dei tecnici, i vigili urbani hanno delimitato la zona del cantiere con torce a vento, per poi installare quelle elettriche. Non sono comunque stati segnalati disservizi telefonici.