Cecchi Gori, Valeria Marini: "Gli altri l'hanno abbandonato, io no"

27 dicembre 2017 08:38 Cecchi Gori, Valeria Marini: "Gli altri lʼhanno abbandonato, io no" La showgirl, ex compagna del produttore, parla ai giornali: "Lʼavevo chiamato per Natale, ho scoperto così il suo malore"

"L'ho chiamato la notte di Natale per fargli gli auguri ma lui non rispondeva, mi sono preoccupata e ho telefonato al suo medico curante che mi ha avvisata del ricovero". A parlare di Vittorio Cecchi Gori è Valeria Marini, sua compagna (ora ex) dopo il divorzio dalla Rusic. Cecchi Gori aveva dichiarato di essere stato lasciato solo da tutti, ma la Marini sottolinea: "E' vero, solo io e la mia famiglia non lo abbiamo fatto".

Vittorio Cecchi Gori, ex moglie: "E' fuori dal coma farmacologico"

La showgirl è stata la compagna di Vittorio Cecchi Gori nei momenti dello sfarzo ma anche della caduta del suo impero, fino al famigerato arresto avvenuto nel 2008. Nemmeno allora lo aveva abbandonato al suo destino, nonostante il fallimento economico e tutti i guai che ne sono conseguiti. In due colloqui col Corriere della Sera e La Stampa, Valeria Marini parla del suo attuale rapporto con Cecchi Gori: "Abbiamo continuato a vederci e sentirci con regolarità - dice -. Ultimamente Vittorio non era in ottime condizioni di salute a causa del sovrappeso. Aveva anche un problema a un ginocchio. Ma la cosa buona è che aveva ricominciato a fare con entusiasmo il suo lavoro: aveva prodotto l' ultimo film di Martin Scorsese, Silence, e aveva altri progetti. L' ultima volta che l' ho visto era allegro, simpatico, fiducioso".