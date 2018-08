Meno social, più socializzazione. Una scelta netta quella di Davide Zicchinella , sindaco di Sellia , un piccolo comune calabrese in provincia di Catanzaro . Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza per invitare i 600 abitanti del suo paesino a limitare l’uso di Internet avvisando che, in caso contrario, la connessione comunale verrà tagliata dalle 16 alle 20. Lo scopo è favorire la socializzazione e invitare i giovani a praticare gli sport e le attività ricreative che il Comune mette a disposizione.

Le troppe ore passate dagli abitanti di Sellia davanti a pc, tablet e telefono hanno portato il sindaco a essere categorico. Secondo Zicchinella, tutto questo tempo trascorso online incide negativamente sulla socializzazione conducendo ad ansia e isolamento. Il primo cittadino vorrebbe che i giovani, in particolare, ricomincino a socializzare tra loro. Se così non dovesse essere, dopo un controllo rilevabile dai contatori di accesso al web, l’amministrazione limiterà o interromperà la connessione nelle ore indicate.



Il sindaco non è nuovo a iniziative del genere. Nel 2015, aveva emesso un’ordinanza dal titolo "Vietato morire", con la quale invitava i suoi compaesani a non ammalarsi e a non lasciarsi andare a comportamenti nocivi per la propria salute.