Catanzaro, tre persone travolte mentre attraversa in binari: un morto e 2 feriti

Un treno regionale ha investito a Soverato (Catanzaro) tre persone, una delle quali è morta mentre le altre due sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto lungo la linea jonica. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, i tre stavano attraversando i binari in un punto dove non esistono passaggi a livello, ma in quel momento è giunto il convoglio che li ha travolti.