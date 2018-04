Catanzaro, il palazzo della Regione come la reggia di Versailles

"Costiamo più di quanto effettivamente siamo utili". Questa la dichiarazione di un dipendente regionale calabrese all’inviata di Quinta Colonna andata a indagare sulla cosiddetta "Cittadella degli sprechi", il nuovo palazzo della regione inaugurato due anni fa. Una sorta di cattedrale che molti paragonano alla reggia di Versailles, viste le dimensioni imponenti: 65mila metri quadri. Eppure, sebbene si siano già trasferiti gli uffici della giunta regionale, i vari dipartimenti e lo staff del governatore Mario Oliverio, a oggi la struttura risulta ancora semi vuota. C’è però anche chi è in controtendenza come il dipartimento regionale della Protezione Civile che ha deciso di dare un taglio a sprechi e privilegi. "Avevamo personale poco specializzato, operaio e autisti che guadagnavano 6mila euro al mese e non era corretto", spiega Carlo Tansi, direttore della Protezione Civile Regione Calabria.