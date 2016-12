Catanzaro, gli ruba l'auto e lo trascina

19:38 - Approfittando di un attimo di distrazione del proprietario, quest'uomo,a Catanzaro, si è intrufolato nell'auto, ha messo in moto e si è dato alla fuga. E fin qui un furto "normale". Ma non è finita qui: la vittima del furto si è accorto del ladro e si è attaccato allo sportello tentando di bloccare il ladro che invece non ha avuto nessuna pietà. Ha proseguito la sua corsa spietata trascinando la povera vittima sull'asfalto per 500 metri ad alta velocità. La scena è stata registrata da una telecamera di sorveglianza e il delinquente è stato arrestato.