Catanzaro, attese infinite allʼufficio di collocamento: colpa del personale che... scarseggia

File lunghissime, poco personale ad accogliere i numerosi disoccupati e un sistema che non sembra funzionare nel migliore dei modi. Durante la puntata di "Striscia la notizia" in onda sabato 28 ottobre, l'inviato Luca Galtieri è stato in Calabria per l'emergenza che da qualche tempo ha colpito il centro per l'impiego di Catanzaro. Tra chi è costretto a dormire in macchina per non perdere il proprio turno e chi deve tornare più volte, per poter usufruire del servizio le persone fanno la coda già dalla sera precedente, compilando addirittura una lista per mantenere la fila.



In questi ex uffici di collocamento, però, il vero problema è la mancanza di personale: "Non possiamo fare fronte a 38mila disoccupati iscritti presso questo centro con 14 unità di cui sei a tempo parziale - spiega la responsabile ai microfoni della trasmissione di Canale 5 - un altro centro della Calabria con gli stessi iscritti ha circa 60 dipendenti". Come però fa notare l'inviato di "Striscia la notizia", tra tanti che cercano lavoro da una parte e la mancanza di personale dall'altra, la soluzione sembra abbastanza ovvia.