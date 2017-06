Catania, vettura sugli spettatori durante gara automobilistica: 8 feriti, due gravi

Otto persone sono rimaste ferite durante una gara automobilistica in provincia di Catania, la cronoscalata di Piedimonte Etneo. Una vettura che stava partecipando alla corsa, guidata da un maltese, è finita sugli spettatori per cause ancora in corso di accertamento. Due dei feriti sono gravi. L'Aci sport ha precisato che "la manifestazione non aveva il riconoscimento delle gare della federazione".