Catania, stuprata dopo una notte in discoteca: “Sono bestie”

Drogata e violentata più volte da un branco di tre ragazzi dopo una serata in discoteca. E’ successo a Catania ad una ragazza di 25 anni, che ai microfoni di Mattino Cinque racconta la sua terribile esperienza: “Ero scalza, avevo solo il vestitino macchiato di sangue. Un ragazzo mi aveva contattata su Facebook per invitarmi a trascorrere quel sabato assieme. Ho preso il primo cocktail, poi il secondo e mi sono sentita male, l’alcol mi ha stordito”.



Così un suo amico l’ha portata fuori assieme a uno dei tre del branco, che ha anche provato a rassicurarla: “Non ti preoccupare che ci sono io e ha detto al mio amico che mi avrebbe riaccompagnato lui”. Dopo averla caricata in macchina il branco l’ha portata in una zona isolata per violentarla girando anche un video dell’abuso. Dopo aver denunciato i tre sono stati arrestati, mentre il 23 maggio inzierà il processo a loro carico: “Sono bestie, perché una persona che si approfitta di una ragazza come la puoi definire?” ha poi sottolineato la 26enne.