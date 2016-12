Catania,moglie killer: torno a casa

Vincenzina Ingrassia, la donna che ha confessato di aver ucciso il marito inscenando una rapina nella sua villa a Catania, si dice "preoccupata" di "non potere organizzare i funerali di mio marito". Alla fine della confessione, la donna avrebbe inoltre detto ai carabinieri: "Adesso posso andare a casa, tanto sapete tutto e sapete anche dove abito". La 60enne è stata portata in carcere, in attesa dell'interrogatorio di convalida del gip.