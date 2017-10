Catania, il paese di Adrano in marcia contro la mafia

Il servizio di Stefania Petyx ha colto nel segno. L'inviata di Striscia la Notizia è stata la scorsa settimana ad Adrano, in Sicilia, per invitare le persone a "metterci la faccia" e schierarsi contro la mafia scattandosi un selfie con dei cartelli preparati per l'occasione. Nonostante le reticenze, molti hanno aderito e a seguito di questo servizio la cittadina ha deciso di prendere una ferma posizione: domenica ha marciato lungo le strade, in una grande manifestazione per dire no alla mafia.