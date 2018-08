Catania, Gdf confisca beni per 32 milioni a affiliato clan Mazzei

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato beni per 32 milioni di euro riconducibili a William Alfonso Cerbo, ritenuto elemento legato al clan Mazzei, "famiglia" legata ai Corleonesi di Riina. Cerbo, 36 anni, è attualmente agli arresti domiciliari ed è imputato per associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta. Nella villa confiscata c'era un trono con le sue iniziali, come il boss Tony Montana in Scarface.