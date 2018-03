20 marzo 2018 07:39 Catania, esplosione in una palazzina per una fuga di gas: tre vittime, due sono vigili del fuoco I quattro pompieri avvicinatisi alla porta sono stati travolti da un violentissimo scoppio. I vicini: sembrava un attentato

Due vigili del fuoco sono morti, altri due in gravi condizioni ed uno rimasto miracolosamente illeso in seguito all'esplosione di un appartamento nel centro storico di Catania. Nell'incidente ha perso la vita anche l'inquilino che aveva chiamato i pompieri per una fuga di gas all'interno della casa in cui viveva in affitto e che non ha aperto la porta ai soccorritori, forse per un malore, forse volontariamente. I vicini: sembrava un attentato.

Nella deflagrazione sono morti i vigili del fuoco Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte, la terza vittima è il 70enne Giuseppe Longo, che abitava nel palazzo in via Garibaldi.



Prima ancora di poter intervenire, i quattro pompieri che si stavano avvicinando alla porta sono stati travolti dalla violentissima esplosione. Per due di loro non c'è stato nulla da fare, mentre altri due sono in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi di Catania, ma non in pericolo di vita. Uno, il più grave, ha riportato un importante trauma polmonare, mentre il secondo ha un trauma cranico e ferite varie. Sotto shock, invece, l'altro vigile del fuoco rimasto illeso. E' stato trovato carbonizzato l'inquilino dell'appartamento, che nell'ultimo periodo stava sistemando i locali forse per lavori di ristrutturazione o forse in vista della chiusura dell'officina.



I primi accertamenti hanno evidenziato come la deflagrazione si sia sprigionata dall'interno verso l'esterno, probabilmente a causa della fuga di gas di alcune bombole. Resta ancora da chiarire, però, che cosa abbia impedito all'inquilino di aprire la porta o le finestre prima dell'arrivo dei pompieri. Forse potrebbe aver accusato un malore o, al contrario, lo avrebbe fatto volontariamente.