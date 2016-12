Catania, alunni diffondono video di abusi sessuali su un compagno disabile: arrestato l'insegnante

"Atti sessuali con un ex alunno della sua stessa scuola "affetto da inferiorità psichica, minorenne all’epoca dei fatti". E' con questa accusa che è finito in manette un insegnante di 66 anni di Biancavilla, in provincia di Catania. A incastrarlo è stato un video delle violenze che "girava" da un po' di tempo tra i ragazzi della scuola.