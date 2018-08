La ricostruzione - Quella mattina, la donna si era recata a fare la spesa. Al ritorno, mentre era in procinto di aprire il portone, l’uomo, facendo finta di citofonare, le ha chiesto di lasciare aperto per poter entrare. Si trattava di una trappola. Una volta entrato, Gangi ha aggredito la donna spingendola violentemente contro il muro per poi strapparle dal dito la fede nuziale in oro rosso e fuggire via.



Dopo aver acquisito e visionato le immagini del sistema di video sorveglianza attivo sia in strada che all’interno del palazzo, i carabinieri hanno notato la presenza di un complice in moto, con funzioni di palo. Quest’ultimo non è ancora stato identificato. Gangi è invece stato individuato dalla Squadra "Lupi" del Nucleo Investigativo. I militari hanno perquisito la sua casa e trovato indumenti coincidenti con quelli rilevati dall’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza. Il malvivente era già noto alle forze dell’ordine. Nei pressi della sua abitazione è stato altresì rinvenuto e sequestrato il motociclo utilizzato dagli autori del delitto nonché il casco identico a quello indossato dal rapinatore, riposto sotto la sella dello scooter.