Catania,aeroporto chiuso per cenere

Primi disagi dovuti alla spettacolare eruzione in corso sull'Etna: l'aeroporto Fontanarossa di Catania è stato chiuso a causa della nube che si sta formando sopra la città. Per sicurezza le autorità hanno deciso di bloccare tutti i decolli e gli atterraggi fino a domenica alle ore 9. In mattinata ci sarà una riunione dell'unità di crisi per capire se la situazione sarà tornata alla normalità.