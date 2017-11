Casting, due modelle italiane a Matrix: "Ci sono sempre scambi di favori"

La strada per il successo è sempre difficile, soprattutto in certe realtà. Lo ha mostrato con chiarezza il caso Weinstein e tutta l'onda di accuse che ha generato nelle scorse settimane, confessioni che continuano ancora adesso. Non sono però soltanto la televisione e il cinema a dettare questo tipo di legge, vale anche per il mondo della moda. Ai microfoni di Matrix hanno parlato Roberta, Lena e Clarissa, età e provenienze diverse ma un sogno in comune: diventare modelle di successo. Nessuna di loro è stata direttamente molestata ma non negano come anche nel loro ambiente certi "scambi di favori" esistano e che le ragazze non vanno mai ai casting da sole. "Accadranno sempre queste cose" commenta Luca Tavella, manager di modelle. "Sarà sempre così finché ci sarà l'uomo di potere che esercita la propria influenza e, dall'altra parte, qualcuna che sta cercando il successo".