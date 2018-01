Castelvetrano, il paese dove nessuno paga le tasse

Un paese in cui nessuno paga le tasse e in cui nessuno le riscuote. È stata questa la "normalità" per anni a Castelvetrano, piccolo comune nel trapanese e città d’origine del capomafia Matteo Messina Denaro. Mattino Cinque sottolinea il malcostume che ha reso il paese siciliano una sorta di zona franca che negli ultimi cinque anni ha prodotto un buco fiscale da 42 milioni di euro. Un record se si considera che il comune ha poco meno di 30mila abitanti e una mancata riscossione di circa il 65%. A scoprire questa situazione sono stati i commissari inviati dopo lo scioglimento del comune per mafia. "Alla voce entrate io riscontro che il comune di Castelvetrano ha tante entrate accertate ma non riscosse", spiega alle telecamere Salvatore Caccamo, presidente della Commissione straordinaria che amministra il Comune.