Castelvetrano, il comune siciliano dove il 65% degli abitanti non paga le tasse

"Non pago le tasse perché c'è crisi, però vorrei pagarle." Queste le parole di uno degli intervistati da Agnese Virgillito nel servizio di Stasera Italia, su Rete 4. Nel comune in provincia di Trapani, infatti, il 65% delle persone non paga le tasse: questo ha portato in cinque anni a un buco nel bilancio comunale di 42 milioni di euro, rendendo concreto il rischio del dissesto finanziario. Nessun tributo versato e nessuna tassa riscossa, problema che molti attribuiscono alla carenza di lavoro. La caccia agli evasori è costante ma delle 1400 cartelle esattoriali spedite solo nel mese di dicembre, la maggior parte sono tornate indietro.