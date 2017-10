Castel Volturno, il sindaco Dimitri Russo aggredito e picchiato

La notizia ha dell’incredibile: l’aggressione al sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo a seguito della morte di Francesco Pio Margheron in un incidente stradale lungo la via Domiziana. L’inviato di Matrix Francesco Fossa, in collegamento dal luogo in cui ha perso la vita il giovane di soli sedici anni la scorsa settimana, racconta che mentre nel centro si svolgeva una fiaccolata in ricordo del ragazzo, il primo cittadino viene aggredito e malmenato all’esterno del Municipio.



“Appena mi hanno visto in piazza mi hanno picchiato”. Attraverso i social si scatena una campagna contro il sindaco, accusato di aver negato il permesso alla fiaccolata, del manto stradale pericoloso e di proteggere i neri. Saverio, uno degli amici del ragazzo scomparso, fornisce la sua versione: ”Abbiamo fatto la fiaccolata per Francesco” precisa, dissociandosi dalle violenze al sindaco. “ Il resto non era nei piani. Noi abbiamo solo organizzato la fiaccolata”.



“Questo è un posto in cui le regole non ci sono, è un territorio che vive la povertà e il disagio sociale e tutto questo si tramuta in rabbia, ma io la rabbia non la giustifico mai”, sono le parole di Anastasia Petrella, Assessore all’Ambiente di Castel Volturno, in riferimento al degrado della zona di provenienza di Francesco, Destra Volturno, una volta centro balneare oggi agglomerato di case senza servizi e in stato di abbandono.