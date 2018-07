Lega Nord, la Cassazione: "Sequestrare conti del Carroccio ovunque siano"

Il Riesame dovrà dunque seguire le indicazioni degli "ermellini". Fino a questo momento sono stati bloccati un milione e mezzo di euro.



Secondo i supremi giudici, la Guardia di finanza può ora procedere al blocco dei conti del Carroccio seguendo il decreto di sequestro del 4 settembre, firmato dal pm di Genova, senza il bisogno di un nuovo provvedimento per eventuali somme trovate su conti in momenti successivi al decreto stesso.



Non la pensava così Giovanni Ponti, avvocato della Lega, secondo il quale le uniche somme che possono essere sottoposte a sequetro sono quelle trovate sui conti "al momento dell'esecuzione del sequestro" e risultano quindi inammissibili "le richieste del pm di procedere anche al seuqestro delle somme 'depositande'". La difesa della Lega ritiene dunque che il pm potrebbe chiedere la confisca "anche delle somme future" solo durante il processo di appello.



La Cassazione ribatte però che i soldi sui conti potrebbero non essere stati trovati al momento del decreto "per una impossibilità transitoria o reversibile" e il pm non deve dare conto di tutte le attività di indagine svolte, "altrimenti la funzione cautelare del sequestro potrebbe essere facilmente elusa durante il tempo occorrente per il loro compimento".