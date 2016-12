Cassazione, fa troppe pause caffè: confermato licenziamento

Il dipendente che si assenta per la pausa caffè più volte al giorno, da ora in poi lo farà con qualche timore in più. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore fuori sede, sorpreso grazie a un sistema Gps e l'ausilio di un'agenzia privata di investigazioni, a concedersi troppe pause in bar e tavole calde fuori dalla zona di lavoro per colloquiare e scherzare con i colleghi. "La determinazione della collocazione e della durata delle pause non può essere rimessa al totale arbitrio del lavoratore" si legge nelle motivazioni della sentenza.