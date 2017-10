Caso Yara, parla Ester Arzuffi: “Chiederemo un nuovo esame del Dna”

Massimo Bossetti ha ucciso Yara perché respinto, le motivazioni della sentenza d’Appello confermano l’ergastolo per il presunto omicida della ragazza di Brembate di Sopra. A difenderlo a spada tratta è la mamma Ester Arzuffi che ai microfoni di Mattino Cinque ha dichiarato: “È un momento di grande apprensione per noi. Lui è un innocente in carcere, padre di 3 figli che vorrebbero solo riabbracciare il loro papà”. La donna ha poi aggiunto che “è impossibile pensare come si senta Massimo, in questo momento è sicuramente demoralizzato”. La famiglia intanto fa muro intorno a Bossetti e dichiara: “Noi continueremo a chiedere una nuova perizia per vie legali sul Dna, finché avremo fiato in corpo. Crediamo alla giustizia, e confidiamo nella Cassazione, soprattutto per capire chi è stato davvero a fare del male a quella piccola creatura di Yara”.