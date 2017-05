Caso Scazzi, Cosima e Sabrina artiste in carcere

Le due donne sono detenute dal 2010 per l'omicidio di Sarah Scazzi, devono scontare l'ergastolo. Uccisero la ragazzina, il corpo fu nascosto in un pozzo dallo zio Michele. Per giorni si cercò invano. La vita da recluse per le protagoniste del delitto di Avetrana ora è anche questo. Lezioni d'arte culminate in un'esposizione. "Sabrina era attentissima, e dopo poche settimane era in grado di riconoscere le differenze stilistiche tra un quadro di Picasso e uno di Max Ernst", ha commentato il suo docente. La mostra è aperta fino al 15 giugno. Ma Sabrina e Cosima potrebbero non vedere l'ultima installazione del percorso, la cella della pre-libertà, dove i detenuti aspettano il rilascio. Per loro la sentenza parla chiaro: fine pena mai.