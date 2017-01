"Se fossi andato in ospedale non sarei tornato a casa". Queste le nuove dichiarazioni di Giacomino, il parente dell'infermiera di Saronno che, grazie a Barbara D'Urso, è venuto a conoscenza di essere nel mirino degli amanti killer. L'uomo racconta di aver conosciuto di persona il dottor Cazzaniga: "venivano a casa mia, avevamo un buon rapporto. Non mi aspettavo una cosa del genere."