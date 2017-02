A Pomeriggio 5 si è parlato ancora una volta del caso di Gloria Rosboch, l'insegnante di 49 anni scomparsa lo scorso 13 gennaio a Castellamonte, in provincia di Torino. In un'intervista esclusiva Caterina Abbattista, madre di Gabriele Defilippi, accusata di concorso in omidicio e in truffa ha dichiarato: "Roberto e mio figlio mi hanno ingannata, io ho avuto fiducia in loro perchè non puoi credere che tuo figlio possa fare del male ad una persona. Sarebbe stato meglio che fossi morta io". Caterina è appena tornata in libertà, dopo un breve periodo in carcere.