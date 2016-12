Caso Roberto Straccia, il padre: "Mio figlio ucciso per scambio di persona"

"Grazie al lavoro svolto dal nostro assistente legale Marilena Mecchi, è emersa la testimonianza della compagna di un pentito che svela che Roberto è stato ucciso per errore, in seguito a uno scambio di persona", ha detto Mario Straccia a QN. Nuovi elementi starebbero venendo fuori dalle indagini private.



La famiglia dello studente di Moresco, in provincia di Fermo, continua a cercare la verità. "Quello che si aggiunge al dolore per la morte di mio figlio - ha sottolineato il padre - è la mancanza di chiarezza".



Mario Straccia ha ammesso di essere deluso dalla Giustizia ed è in attesa dell'udienza, il 3 novembre a Pescara, per la discussione dell'opposizione alla terza archiviazione del caso. "Siamo determinati ad andare avanti - ha confessato l'uomo - La verità arriverà, anche se tardi, arriverà".



Roberto Straccia studiava all'università di Pescara. Il 14 dicembre 2011 scomparve e il suo cadavere fu ritrovato il 7 gennaio 2012 sugli scogli del lungomare di Bari-Palese. Dopo l'ipotesi di suicidio, il caso fu archiviato nel 2013 come morte accidentale dalla Procure di Pescara e Bari. Nel 2015 è stata chiesta la riapertura del caso.