“L'accusa che ci fa più male è che questo non sia un modello, ma sia un sistema. Sono due cose ben diverse”. Ha la voce delusa Giuseppe Gervasi, vicesindaco di Riace, mentre, intervistato da W l’Italia torna sulle accuse di favoreggiamento all'immigrazione clandestina che hanno investito il primo cittadino Mimmo Lucano: "Siamo spesso ai limiti della legalità, perché in questi piccoli paesi se rispetti la norma al 100%, è praticamente impossibile amministrare". Al sindaco viene contestata l’organizzazione di matrimoni tra uomini di Riace e donne straniere. Anche il padre di Lucano, Roberto, difende le scelte del figlio: "Quando fa un errore lo fa per aiutare le persone che soffrono".