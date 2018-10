Domenico Lucano, per tutti Mimmo, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il sindaco di Riace, che era anche stato inserito dalla rivista americana "Fortune" nella lista delle 50 persone più influenti al mondo per il suo modello virtuoso, si è trovato dall’altra parte della barricata. Da esempio di gestione dei flussi migratori agli arresti domiciliari, ma il fratello Giuseppe non ci sta a vedere Mimmo attaccato in questa maniera e, intervistato da Stasera Italia, lo difende: “È evidente che sia un’operazione politica, dovuta al clima che si respira oggi in Italia”. Poi precisa anche che “mio fratello non ha rubato nulla, come si evince dalle carte. Anzi ci ha rimesso. Si sta perdendo il confine tra giusitizia e legalità".