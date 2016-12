Caso Regeni, "lettera al popolo italiano": insieme troveremo la verità

Al popolo italiano "faccio presente che gli ultimi due presidenti della Repubblica in Egitto sono attualmente rinchiusi in galera e devono rispondere alla Giustizia. Questo significa che oggi in Egitto nessuno è al di sopra della legge". E' parte del testo di una "lettera aperta al popolo italiano" pubblicata dal principale quotidiano del Paese, al Ahram, e vergata da Osama al Ghazali Harb , storica firma del giornalismo egiziano.

Un messaggio per "condividere" con gli italiani "il dolore e la rabbia" per l'omicidio di Giulio Regeni, ma anche la determinazione di "conoscere la verità e portare davanti alla Giustizia" i responsabili delle "brutali torture" subite dal giovane italiano trovato cadavere al Cairo lo scorso 7 febbraio.



Autore della lettera aperta "al grande popolo italiano" è appunto al Ghazali Harb, giornalista e deputato dell'attuale parlamento Al Cairo e presidente del Consiglio dei Probiviri di "Egiziani Liberi" partito liberale nato nell'aprile 2011 sull'onda della rivolta popolare che ha fatto cadere il regime dell'ex presidente Hosni Mubarak. Un penna non particolarmente pro-governativa, ma molto autorevole, e il solo fatto che gli sia offerto spazio su Al Ahram appare significativo. Nel suo accorato appello, Harb ricorda che "l'Italia è tra i primi Paesi che hanno sostenuto la Rivoluzione egiziana. E per questo chiediamo - dopo che siamo arrivati insiemi alla verità - di vincere il nostro comune dolore e guardare verso un domani radioso di relazioni calde con un Paese amico e caro".