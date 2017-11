Caso Rapposelli, i Ris perquisiscono la casa della pittrice

Sono ore frenetiche per i carabinieri impegnati nelle indagini sull’omicidio di Renata Rapposelli, la pittrice 64enne scomparsa lo scorso 9 ottobre e poi trovata morta a Tolentino il 3 novembre. I Ris, il nucleo investigativo speciale dei carabinieri, ha infatti effettuato un secondo sopralluogo nella casa di Ancona della donna alla ricerca di elementi che diano la svolta tanto attesa. Le telecamere di Pomeriggio Cinque riprendono in esclusiva gli agenti in azione con il luminol proprio per cercare eventuali residui di sangue o altre tracce biologiche.



La giornalista Cristina Battista fornisce poi ulteriori dettagli: "Alcuni carabinieri del gruppo investigativo di Ancona sono andati nuovamente a casa di Giuseppe e Simone e hanno preso delle cose specifiche: lenzuola, piumoni e tendaggi vari". Ovvero elementi che loro potrebbero collegare al trasporto di un cadavere assieme ad alcuni farmaci visto che l’ipotesi principale è che Renata sia stata avvelenata