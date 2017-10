Caso Peppina: la 95enne rimarrà nella casetta di legno

Nonna Peppina torna a casa. L’annuncio arriva in diretta a "Domenica Live". Dopo che l'anziana era stata costretta a lasciare la casetta, alla famiglia è stata notificata la comunicazione ufficiale della Procurca con cui si autorizza la nonnina di Fiastra a restare nella casetta di legno fino al pronunciamento del tribunale del riesame sul ricorso contro il provvedimento di sequestro.



Fino al 6 ottobre Peppina potrà quindi restare nella sua terra: "Grazie, grazie a tutti. Sono molto felice di essere tornata – ha aggiunto l'anziana – soprattutto perché c'è anche mio nipote che è venuto da Roma per festeggiare con me la festa dei nonni in programma domani. Oggi sto meglio di ieri – ha raccontato la 95enne – perché quando mi hanno sfrattata ero molto triste". Ma oggi nonna Peppina sembra aver ritrovato il sorriso e continua a sperare di poter restare nella sua dimora.