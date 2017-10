Caso Noemi, la versione della mamma di Lucio: "Mio figlio la subiva"

Perchè Lucio avrebbe ucciso la sua fidanzata, Noemi Durini? Prova a dare delle spiegazioni Rocchetta Rizzelli, la mamma dell'omicida reo confesso, ai microfoni di Quarto Grado: "Lucio ci ha scritto un biglietto, ha fatto quel che ha fatto perchè Noemi voleva che lui ci uccidesse. A questo punto, meglio una vittima che tre". Parole agghiaccianti, che svelano la complessità di un delitto, che va al di là dell'ammissione di colpa del ragazzo: "Lui è un ragazzo calmo, che subiva, subiva, subiva... alla fine ha reagito così, gli ha fatto il lavaggio del cervello, lo ha fatto diventare un mostro, lui ha agito così per noi". Nel ricostruire la vicenda che ha portato alla tragica morte della ragazza, però, la mamma di Lucio, che ha seguito il figlio fin dai primi interrogatori, incappa in alcune contraddizioni sia sull'utilizzo dell'auto con cui ha trasportato il corpo di Noemi per seppellirlo sia sull'orario in cui il secondo marito della donna, Biagio, va di solito a dormire.