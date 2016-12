Caso Ceste, ecco l'audio inedito dell'intercettazione del marito

"Ci ho messo 18 anni a raddrizzare mamma": questa è la scioccante frase che Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste e condannato in primo grado per l'omicidio della donna, ha pronunciato al telefono parlando con i figli. Trapelata finora solo ufficiosamente e parzialmente ricostruita, grazie all'audio inedito proposto da Quarto Grado è stato possibile rendere l'affermazione concreta e senza possibilità di equivoci.

Al momento dell'intercettazione la moglie Elena Ceste è già sparita. Nell'audio inedito Buoninconti si rivolge ai quattro figli, elogiando il lavoro dei suoi genitori e raccomandando ai bambini di non dire ai giudici che erano stati lasciati soli in qualche occasione. In chiusura l'agghiacciante affermazione in cui ricorda i 18 anni impiegarti per "raddrizzare" la moglie.