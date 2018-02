Caso Boni, parlano gli amici: “Non crediamo si sia allontanato volontariamente”

Proseguono le ricerche sulle montagne dell'Alto Garda di Marco Boni, il sedicenne di Tione di Trento che risulta scomparso dallo scorso venerdì 16 febbraio. Il ragazzo, uscito dal liceo classico Maffei di Riva del Garda, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali aveva un appuntamento con la madre al quale però non è mai arrivato. A Mattino Cinque parlano alcuni suoi compagni di classe che non si capacitano della sua scomparsa: “Non crediamo che sia scappato volontariamente. Con noi stava bene, venerdì stesso parlava molto, era sorridente - dice un suo compagno - A me aveva già detto che voleva andare a studiare psicologia a Trento. Quindi aveva un obiettivo”. Intanto gli inquirenti continuano senza sosta le indagini: si attende l'analisi dei tabulati telefonici che sono stati richiesti al gestore dalla Procura dei minori di Trento. Il cellulare del ragazzo scomparso infatti risulta spento da venerdì pomeriggio alle 15.30.