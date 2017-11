Caso Bergamini, una lettera potrebbe portare a una svolta nelle indagini

La salma di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza Calcio, morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989 e il cui decesso venne attribuito a un suicidio, è stata riesumata lo scorso luglio dopo la riapertura dell'inchiesta da parte del Procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla.

Dopo 28 anni la verità viene a galla: Denis è stato strangolato con una sciarpa di lana e per mano di più persone e solo dopo il suo corpo è stato gettato sull’asfalto.



Attualmente sono formalmente indagati l'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, e Raffaele Pisano, l'autista del camion che lo investì sulla statale ionica 106 ma la lettera di una donna misteriosa getta nuova luce su questo caso: “Russi, 24 novembre 1989 - Quello che sto per dirvi vi sconvolgerà” così inizia la lettera di una donna che sembra conoscere molto bene Denis.



Una donna che ha taciuto per tutti questi anni e che adesso ha deciso di parlare per “il peso troppo grande da sopportare”. Aveva conosciuto Denis 6 anni prima a Russi e sostiene di essere lei la vera fidanzata e non Isabella. Due giorni prima che Denis venisse trovato morto le confessò al telefono che c’era qualcuno che gli voleva male.