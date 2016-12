Caso Benusiglio, parla la sorella di Carlotta: "Indagate il fidanzato"

Non si dà pace Giorgia Benusiglio, sorella di Carlotta, la ragazza trovata senza vita appesa ad un albero in piazza Napoli, a Milano, all'alba del 31 maggio. Si va verso l'archiviazione del caso e Giorgia chiede - ai microfoni di Quarto Grado - di fare nuove indagini: è infatti convinta che il fidanzato della sorella non abbia raccontato tutta la verità su quella notte. "So che c'erano dei problemi gravi" - dice. "Ho accompagnato più volte mia sorella in ospedale, sappiamo che era con lei quella sera".