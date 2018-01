Nel corso della puntata di "Quarto grado" in onda venerdì 26 gennaio, Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti sono tornati sul delitto di Carlotta Benusiglio, la stilista 37enne trovata impiccata a un albero di piazza Napoli, a Milano, il 31 maggio 2016. A distanza di quasi due anni, il caso resta ancora avvolto nel mistero e proprio nel programma di Retequattro - attraverso una lettera - torna a parlare l'ex fidanzato della vittima Marco Venturi, indagato per omicidio.



"Ho provato a contattare la sorella di Carlotta senza avere alcuna risposta. In seguito non ho più provato a contattarle la sua famiglia poiché mi ritengono responsabile di un gesto che non ho mai commesso: al momento ogni comunicazione è impossibile - Scrive il 41enne che su quella notte precisa - C'è un'indagine in corso e il mio legale mi impedisce di rispondere. Quello che posso e voglio dire, e lo ripeterò all'infinito, è che con la morte di Carlotta non c'entro nulla".